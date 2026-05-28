Москвичам пообещали прохладную погоду и дождь в четверг

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь и температура воздуха не выше плюс 13 градусов ожидаются в четверг в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс четыре - плюс шесть градусов, по региону - плюс три - плюс восемь градусов. Дневная температура в столице ожидается плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - плюс 10 - плюс 15 градусов. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на шесть градусов.