Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тепло вернется в Москву с приходом календарного лета, и в первой пятидневке июня температура воздуха достигнет 20-25 градусов тепла, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Пока по тем прогностическим материалам, которые есть, жары мы не будем ожидать. Будем ожидать просто теплую погоду, потому что температура с первого числа начнет быстро повышаться и в первой пятидневке (июня - ред.) достигнет плюс 20 - плюс 25 градусов", - сказал Шувалов.