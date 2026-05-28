Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло
03:57 28.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло

РИА Новости: тепло вернется в Москву с приходом календарного лета

Погода в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первой пятидневке июня температура воздуха в Москве достигнет 20–25 градусов тепла.
  • По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, такой уровень температуры сложно назвать жарой, это более комфортная погода.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тепло вернется в Москву с приходом календарного лета, и в первой пятидневке июня температура воздуха достигнет 20-25 градусов тепла, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Пока по тем прогностическим материалам, которые есть, жары мы не будем ожидать. Будем ожидать просто теплую погоду, потому что температура с первого числа начнет быстро повышаться и в первой пятидневке (июня - ред.) достигнет плюс 20 - плюс 25 градусов", - сказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что жарой назвать такую погоду сложно - это, скорее, более комфортная температура.
