Синоптик рассказал, когда прогреется Черное море

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

"По предварительному прогнозу, морская вода станет более комфортной для купания ближе ко второй половине июня", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в центре, наиболее высокие температуры морской воды ожидаются в самые жаркие месяцы лета на Кубани, в июле и августе. Первая половина сентября также считается комфортным периодом для купания в Черном море

В ведомстве уточнили, что в этом году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений, поэтому морская вода прогревается довольно медленно.