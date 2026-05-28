Синоптик рассказал, когда прогреется Черное море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня.
- Наиболее высокие температуры морской воды ожидаются в июле и августе, а первая половина сентября также считается комфортным периодом для купания.
- В этом году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений, поэтому морская вода прогревается довольно медленно.
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.
"По предварительному прогнозу, морская вода станет более комфортной для купания ближе ко второй половине июня", - сказал собеседник агентства.
Как отметили в центре, наиболее высокие температуры морской воды ожидаются в самые жаркие месяцы лета на Кубани, в июле и августе. Первая половина сентября также считается комфортным периодом для купания в Черном море.
В ведомстве уточнили, что в этом году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений, поэтому морская вода прогревается довольно медленно.
"В любом случае, каждый сам выбирает для себя комфортные условия. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем", - добавили в ЦГМС.