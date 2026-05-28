Колокольцев наградил подростков, спасших младенца, лежавшего на обочине - РИА Новости, 28.05.2026
23:05 28.05.2026
Колокольцев наградил подростков, спасших младенца, лежавшего на обочине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух подростков из оренбургского Орска за содействие полиции в предотвращении и раскрытии преступлений.
  • Софья Павленко и Макар Смолков спасли младенца, которого таксист оставил в автокресле на обочине.
УФА, 28 мая – РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух подростков из оренбургского Орска, которые спасли малыша, лежавшего на обочине в автокресле, сообщает пресс-служба областной полиции.
В преддверии Дня защиты детей глава МВД РФ вручил награды за содействие полиции в предотвращении и раскрытии преступлений 17 подросткам из 13 регионов России.
"Владимир Колокольцев наградил юных оренбуржцев, 17-летних Софью Павленко и Макара Смолкова за спасение младенца", - сообщает управление МВД по Оренбургской области на платформе "Макс".
В областной полиции рассказали, что 21 марта в Орске на улице Нефтяников подростки случайно заметили возле проезжей части автокресло, в котором находился маленький ребенок. Они вызвали полицию и помогли отнести малыша в отдел.
"Выяснилось, что незадолго до этого мама везла ребенка в такси. В ходе возникшего конфликта водитель распылил ей в лицо аэрозоль из баллончика, высадил из автомобиля и уехал. При этом младенец остался в салоне. Спустя некоторое время таксист заметил это, оставил детское кресло с ребенком на обочине и скрылся", - говорится в сообщении.
Мужчину, оставившего малыша на обочине, вскоре нашли. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
"Увидев беззащитного малыша, мы просто не смогли пройти мимо и сделали то, что нам подсказывало сердце, диктовало чувство долга. Это был порыв и желание уберечь, спасти его", – приводит пресс-служба слова Софьи Павленко.
ОбществоРоссияОрскОренбургская областьВладимир Колокольцев
 
 
