Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных

Краткий пересказ от РИА ИИ Минздрав РФ предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще.

По истечении трех дней больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт.

Исключение составляют случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности и других определенных условиях.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минздрав РФ предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

После открытия больничного врач организует врачебную комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или направления его на стационарное лечение. По истечении срока трехдневный больничный может быть продлен по их решению либо закрыт.

Уточняется, что данное правило не распространяется на случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, получении гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, карантине, а также всех случаев оказания медицинской помощи в условиях стационара.