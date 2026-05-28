В Минводах прошел сильный ливень с градом

ПЯТИГОРСК, 28 мая – РИА Новости. Обильные осадки с градом прошли в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил глава минераловодского муниципального округа Максим Гаранжа.
"К сожалению, непогода продолжается на территории округа. Обильные осадки с градом затронули практически все населенные пункты муниципалитета. Все профильные службы в режиме готовности", – написал Гаранжа в своем Telegram-канале.
Жители соседних городов региона массово жалуются на град в социальных сетях: непогода затронула Невинномысск, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки и ряд пригородных поселков.