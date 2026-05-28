Претензии к директору департамента Минтранса связаны с его прежней работой

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Претензии к директору одного из департаментов Минтранса Александру Васильченко связаны с его предыдущим местом работы, сообщил РИА Новости источник, близкий к министерству.

Минтранс ранее сообщил, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным и следственным органам в связи с арестом одного из директоров департамента ведомства.