Минпромторг пока не собирается менять список параллельного импорта

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ пока не рассматривает дополнительные изменения перечня по параллельному импорту, будет работать с заявками бизнеса в течение 2026 года, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов.
"Новый перечень по параллельному импорту вступил в силу 27 мая. Пока каких-либо дополнительных изменений мы не рассматриваем. Мы будем работать с заявками бизнеса в течение этого года", - сказал Чекушов в кулуарах V Евразийского экономического форума на вопрос агентства, ожидается ли сокращение в новом перечне параллельного импорта каких-то дополнительных номенклатур.
Обновленный перечень товаров, разрешенных к поставке на территорию России по механизму параллельного импорта, официально вступил в силу, из него пропали электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, позиции, касающиеся ноутбуков, компьютеров, серверов и ряд других номенклатур.
Минпромторг опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года. Ранее министерство подчеркивало, что исключение компьютеров, ноутбуков и накопителей из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке России.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. В текущем году данная мера была продлена. При этом Минпромторг сохраняет тренд на снижение количества брендов в перечне параллельного импорта.
В конце апреля Чекушов говорил, что министерство переформатировало перечень параллельного импорта: теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте, что позволит отслеживать механизм по товарным знакам.