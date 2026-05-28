СМИ: Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минюст США начал уголовное расследование в отношении Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей Дональда Трампа в домогательствах.
- Прокуроры проверяют заявление Кэрролл о том, что она не получала стороннего финансирования для своих исков против Трампа, в то время как выяснилось, что Рид Хоффман частично оплачивал ее судебные издержки.
- Трамп продолжает попытки оспорить многомиллионные компенсации, присужденные Кэрролл, но Верховный суд США регулярно откладывает решение о принятии его апелляции к рассмотрению.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование в отношении обвинившей президента Дональда Трампа в домогательствах писательницы Элизабет Джин Кэрролл из-за информации о вовлеченности в это дело американского миллиардера Рида Хоффмана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, прокуроры проверяют заявление Кэрролл от 2022 года, в котором она утверждала, что не получала стороннего финансирования для своих гражданских исков против Трампа. Позже выяснилось, что миллиардер и сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман частично оплачивал ее судебные издержки.
Как утверждает телеканал, финансирование Хоффманом гражданских исков писательницы "застало адвокатов Трампа врасплох". Юристы Кэрролл утверждали, что она никогда не общалась ни с кем из некоммерческой организации миллиардера.
Параллельно Трамп продолжает затяжные попытки оспорить многомиллионные компенсации, присужденные Кэрролл. Верховный суд США регулярно откладывает решение о том, принимать ли его апелляцию к рассмотрению, добавляет телеканал.
В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Трампу было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.
Демократы в конгрессе США обсуждают иск против Трампа, пишут СМИ
29 апреля, 04:52