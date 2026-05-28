06:50 28.05.2026
СМИ: Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы

CNN: Минюст США начал расследование в отношении обвинившей Трампа писательницы

© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США начал уголовное расследование в отношении Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей Дональда Трампа в домогательствах.
  • Прокуроры проверяют заявление Кэрролл о том, что она не получала стороннего финансирования для своих исков против Трампа, в то время как выяснилось, что Рид Хоффман частично оплачивал ее судебные издержки.
  • Трамп продолжает попытки оспорить многомиллионные компенсации, присужденные Кэрролл, но Верховный суд США регулярно откладывает решение о принятии его апелляции к рассмотрению.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование в отношении обвинившей президента Дональда Трампа в домогательствах писательницы Элизабет Джин Кэрролл из-за информации о вовлеченности в это дело американского миллиардера Рида Хоффмана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, прокуроры проверяют заявление Кэрролл от 2022 года, в котором она утверждала, что не получала стороннего финансирования для своих гражданских исков против Трампа. Позже выяснилось, что миллиардер и сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман частично оплачивал ее судебные издержки.
"Высокопоставленные руководители министерства юстиции передали расследование федеральным прокурорам в Чикаго... Хотя допрос Кэрролл проходил в Нью-Йорке, один из тех, кто помогал покрывать часть ее судебных издержек, Хоффман, имеет некоммерческую организацию, базирующуюся в Чикаго", – передает CNN.
Как утверждает телеканал, финансирование Хоффманом гражданских исков писательницы "застало адвокатов Трампа врасплох". Юристы Кэрролл утверждали, что она никогда не общалась ни с кем из некоммерческой организации миллиардера.
Параллельно Трамп продолжает затяжные попытки оспорить многомиллионные компенсации, присужденные Кэрролл. Верховный суд США регулярно откладывает решение о том, принимать ли его апелляцию к рассмотрению, добавляет телеканал.
В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Трампу было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.
