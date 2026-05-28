Минфин США объявил о начале пересмотра санкций, потерявших актуальность

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство финансов США начало масштабный пересмотр санкционных программ.

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Министерство финансов США объявило о начале масштабного пересмотра санкционных программ с целью отказа от неэффективных мер и фокусирования на ограничениях, приносящих осязаемый экономический эффект и отвечающих приоритетам национальной безопасности.

"Минфин пересматривает санкционные программы, которые не принесли ощутимых результатов или больше не отвечают приоритетам национальной безопасности США, отдавая при этом предпочтение тем ограничениям, которые имеют четко выраженный экономический эффект и стратегическое значение для безопасности страны", - говорится в заявлении ведомства.

Первым шагом в рамках этой ревизии стало решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США исключить из своего блокирующего списка 76 устаревших позиций, в отношении которых санкции прекращают свое действие, включая 11 умерших россиян.