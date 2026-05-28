Минфин США объявил о начале пересмотра санкций, потерявших актуальность - РИА Новости, 28.05.2026
20:15 28.05.2026 (обновлено: 23:09 28.05.2026)
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство финансов США начало масштабный пересмотр санкционных программ.
  • Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) исключило из своего блокирующего списка 76 устаревших позиций, в том числе 11 умерших россиян.
  • Под исключение попали физические лица, внесенные в санкционные списки более десяти лет назад, по которым отсутствуют достаточные идентификационные данные и которые больше не представляют постоянной угрозы интересам США.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Министерство финансов США объявило о начале масштабного пересмотра санкционных программ с целью отказа от неэффективных мер и фокусирования на ограничениях, приносящих осязаемый экономический эффект и отвечающих приоритетам национальной безопасности.
"Минфин пересматривает санкционные программы, которые не принесли ощутимых результатов или больше не отвечают приоритетам национальной безопасности США, отдавая при этом предпочтение тем ограничениям, которые имеют четко выраженный экономический эффект и стратегическое значение для безопасности страны", - говорится в заявлении ведомства.
Первым шагом в рамках этой ревизии стало решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США исключить из своего блокирующего списка 76 устаревших позиций, в отношении которых санкции прекращают свое действие, включая 11 умерших россиян.
Также, как сообщает минфин, под исключение попали физические лица, внесенные в санкционные списки США более 10 лет назад, по которым отсутствуют достаточные идентификационные данные для дальнейшего отслеживания и которые, судя по всему, больше не представляют постоянной угрозы интересам США.
