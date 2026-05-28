Миляев: в Тульской области за пять лет Народная программа выполнена на 90%

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Тульской области за пять лет Народная программа выполнена более чем на 90%, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев на прошедшем в четверг региональном этапе отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!" сообщает пресс-служба облправительства.

Форум стал итоговым этапом серии муниципальных и окружных обсуждений Народной программы, прошедших во всех районах и городских округах Тульской области.

"За эти пять лет сделано немало. Более 20 партийных проектов реализуется на территории Тульской области - это федеральные, региональные партийные проекты, которые направлены на развитие инфраструктуры, сплочение людей, улучшение социального самочувствия и настроения, патриотические проекты", - привели в пресс-службе слова главы региона.

Миляев напомнил, что в регионе активно реализуется федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", благодаря которой обустроено большое количество общественных пространств и более двух тысяч придомовых территорий. Из региональных практик губернатор отметил проект "Улыбка детства", в рамках которого в регионе открылись 38 современных школьных стоматологических кабинетов, где бесплатная медицинская помощь доступна более 24 тысячам учащихся. Проект по развитию внутреннего туризма "Своими глазами" объединил порядка 27 тысяч участников.

Также Миляев упомянул проект "Каникулы", который помогает семьям с детьми с особенностями развития выбираться на загородный отдых. В проекте приняли участие уже свыше 700 семей. Шла речь и про акцию "Диктант Победы", которая с каждым годом собирает все больше участников. Глава региона остановился на совместных региональных и партийных проектах, в том числе программе "Наш район", которая реализуется совместно с муниципалитетами и жителями с тем, чтобы каждый чувствовал, что не забыт даже в самом отдаленном селе.

"Мы вместе работаем над тем, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Это наша с вами общая цель. Как сказал наш президент, основу государственного управления составляет забота о семье, ее поддержка и сохранение традиционных семейных ценностей. Совместно с бизнесом сегодня мы формируем новую корпоративную культуру, направленную на поддержку рождаемости. Уже порядка семидесяти предприятий, которые поддерживают рождаемость в своих коллективах, приняли решение о предоставлении "родительского" капитала", - подчеркнул Миляев.