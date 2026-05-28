МИД учтет отказ Армении в аккредитации некоторым россиянам на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с решением Армении отказать в аккредитации ряду граждан РФ для наблюдения за выборами, которые запланированы в республике на начало июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы запросили причины. Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, из Еревана не получили. Чем эти конкретные лица могли провиниться перед Арменией, мы понятия не имеем. Из всего набора опций на ум приходят только предположения, что может быть потому что они находятся в санкционных списках Европейского союза и это поза прогиба официального Еревана перед есовскими старшими товарищами", - сказала Захарова на брифинге.
"Решение об отказе в аккредитации россиянам вызывает у нас глубокое сожаление и непонимание. Мы не готовы принять эту логику и будем вынуждены учитывать это в нашей дальнейшей работе с Ереваном", - добавила Захарова.