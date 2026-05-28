МИД учтет отказ Армении в аккредитации некоторым россиянам на выборах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с решением Армении отказать в аккредитации ряду граждан РФ для наблюдения за выборами, которые запланированы в республике на начало июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение об отказе в аккредитации россиянам вызывает у нас глубокое сожаление и непонимание. Мы не готовы принять эту логику и будем вынуждены учитывать это в нашей дальнейшей работе с Ереваном", - добавила Захарова.