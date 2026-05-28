МИД учтет отказ Армении в аккредитации некоторым россиянам на выборах
15:26 28.05.2026 (обновлено: 15:44 28.05.2026)
МИД учтет отказ Армении в аккредитации некоторым россиянам на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сожалеет из-за решения Армении отказать в аккредитации ряду граждан России для наблюдения за выборами.
  • Официальный ответ с мотивами решения от Еревана не получен.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с решением Армении отказать в аккредитации ряду граждан РФ для наблюдения за выборами, которые запланированы в республике на начало июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия направила Армении списки российских наблюдателей в миссии СНГ по наблюдению за выборами, чтобы они могли получить аккредитации. При этом армянская сторона неформально уведомила Москву о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии.
"Мы запросили причины. Официального ответа, в том числе относительно мотивов данного решения, из Еревана не получили. Чем эти конкретные лица могли провиниться перед Арменией, мы понятия не имеем. Из всего набора опций на ум приходят только предположения, что может быть потому что они находятся в санкционных списках Европейского союза и это поза прогиба официального Еревана перед есовскими старшими товарищами", - сказала Захарова на брифинге.
"Решение об отказе в аккредитации россиянам вызывает у нас глубокое сожаление и непонимание. Мы не готовы принять эту логику и будем вынуждены учитывать это в нашей дальнейшей работе с Ереваном", - добавила Захарова.
