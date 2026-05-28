14:49 28.05.2026 (обновлено: 14:57 28.05.2026)
МИД призвал США и Иран не скатываться вновь к вооруженному противостоянию

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает Иран и США не скатываться вновь к вооруженному противостоянию.
  • По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вопрос об обогащенном уране является одной из центральных тем американо-иранского диалога.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия призывает Иран и США не скатываться вновь к вооруженному противостоянию, которое несет риск возникновения полномасштабного гуманитарного кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вопрос (об обогащенном уране - ред.) является одной из центральных тем продолжающегося опосредованно американо-иранского диалога, мы призываем его стороны не скатываться вновь к вооруженному противостоянию, которое потенциально чревато риском возникновения полномасштабного гуманитарного кризиса в регионе с последствиями для всего мира", - сказала она на брифинге.
СШАИранРоссияВ миреМария Захарова
 
 
