МИД призвал США и Иран не скатываться вновь к вооруженному противостоянию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает Иран и США не скатываться вновь к вооруженному противостоянию.
- По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вопрос об обогащенном уране является одной из центральных тем американо-иранского диалога.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия призывает Иран и США не скатываться вновь к вооруженному противостоянию, которое несет риск возникновения полномасштабного гуманитарного кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вопрос (об обогащенном уране - ред.) является одной из центральных тем продолжающегося опосредованно американо-иранского диалога, мы призываем его стороны не скатываться вновь к вооруженному противостоянию, которое потенциально чревато риском возникновения полномасштабного гуманитарного кризиса в регионе с последствиями для всего мира", - сказала она на брифинге.
