МИД предупредил НАТО о последствиях попыток заблокировать Калининград
08:52 28.05.2026 (обновлено: 09:05 28.05.2026)
МИД предупредил НАТО о последствиях попыток заблокировать Калининград

Грушко: попытки НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелым последствиям

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что попытки НАТО заблокировать Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов.
  • Дипломат оценил шансы НАТО захватить Калининград как нулевые.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Любые попытки со стороны НАТО "заблокировать" Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я исхожу из того, что все-таки в НАТО, это особенно относится к военной среде, понимают, что любые такие попытки либо заблокировать Калининград, либо, как вы говорите, захватить - это приведет к самым тяжелейшим последствиям для тех, кто эти планы вынашивает", - сказал он в интервью RT.
При этом, отметил дипломат, он оценивает шансы НАТО захватить Калининград как "нулевые".
