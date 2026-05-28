В МИД рассказали, что россияне могут учиться и лечиться в Белоруссии
06:48 28.05.2026
В МИД рассказали, что россияне могут учиться и лечиться в Белоруссии

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
  • Жители Союзного государства имеют равные права и возможности в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании.
  • Белоруссия является комфортной средой для россиян из-за близкой культуры и духовно-нравственных ценностей, как и Россия для белорусов.
МОСКВА, 28 мая- РИА Новости. Жители Союзного государства имеют равные права и возможности в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Для россиян Белоруссия – это понятная и комфортная среда с близкой культурой и духовно-нравственными ценностями, равно как и Россия для приезжающих сюда белорусов", - указал он. Полищук добавил, что "жители Союзного государства имеют равные права и возможности в миграционной, трудовой и социальной сферах, здравоохранении и образовании".
"Белорусские города обладают развитым общественным транспортом, медицинскими и образовательными учреждениями, всеми остальными элементами, необходимыми для налаживания комфортной жизни",- заключил высокопоставленный дипломат.
