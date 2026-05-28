Киевский режим переродился в неонацистскую диктатуру, заявили в МИД - РИА Новости, 28.05.2026
01:08 28.05.2026 (обновлено: 01:25 28.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В докладе МИД России говорится, что киевский режим переродился в неонацистскую диктатуру.
  • В ведомстве считают, что для киевского режима завершение военных действий равносильно прекращению существования.
  • В докладе также говорится о деградации ситуации с правами человека на Украине и о притеснениях Украинской православной церкви.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киевский режим переродился в неонацистскую диктатуру, для него завершение военных действий равносильно прекращению существования, говорится в докладе МИД России "О ситуации с правами человека на Украине".
"Киевский режим, взяв на вооружение идеологию и практику украинских национал-радикалов и прославляя нацистов и преступников, по сути, переродился в неонацистскую диктатуру. Для него состояние войны и применение самого широкого спектра репрессивных мер необходимы в качестве единственного и при этом наиболее верного способа сохранить свое господство", — отмечается в докладе.
Прекращение конфликта для такого режима становится равнозначным прекращению его существования, подчеркнули в МИД.
Киевские власти, указали также дипломаты, сосредоточены на расхищении выделяемых Западом средств.
"В современных украинских реалиях это означает лишь одно — продолжение боевых действий "до последнего украинца"", — заявили в МИД.
Разрастанию проблемы коррупции, как указали во внешнеполитическом ведомстве, способствует и наращивание насильственной мобилизации украинцев, вызванной высокими потерями ВСУ.
В докладе также говорится о деградации ситуации с правами человека на Украине, бесчисленных систематических нарушениях прав человека во всех сферах общественной жизни, притеснениях Украинской православной церкви (УПЦ) и антисемитизме, который поддерживается властями.
При этом, как указали дипломаты, западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты и подталкивают режим Владимира Зеленского к новым преступлениям.
