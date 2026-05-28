00:28 28.05.2026
Западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты, заявили в МИД

© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД РФ заявили, что западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты.
  • По заявлению МИД РФ, готовность киевской верхушки принести в жертву свою страну и народ является причиной поддержки со стороны западных стран.
  • В МИД РФ подчеркнули, что история знает немало примеров поддержки Западом расистских и фашистских режимов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты, которая принесла в жертву свою страну, народ и историю, подталкивают режим Владимира Зеленского к новым преступлениям, заявили в МИД РФ.
"Раболепная готовность киевской верхушки принести в жертву свою страну, народ, а также историю и память о ее подлинном прошлом - и есть та причина, по которой западные кураторы по-прежнему не просто закрывают глаза и на неонацистскую идеологию, и на преступления хунты Зеленского, но оправдывают их и даже подталкивают ко все новым преступлениям", - заявили в МИД РФ.
История знает немало подобных примеров пестования Западом откровенно расистских и фашистских режимов, подчеркнули в МИД.
"Их (режимов - ред.) незавидная судьба хорошо известна, и только этим они, пожалуй, и обеспечивают свое попадание в историю", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
