Мэр Уфы не пришел на заседание суда по своей жалобе

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не явился на судебное заседание, где рассматривается его жалоба на действия правоохранительных органов.

УФА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по делу о коррупции, не пришел на судебное заседание, где рассматривают его жалобу на действия правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Жалобу Мавлиева на действия правоохранительных органов о том, что они принудительно взяли его биоматериалы, в четверг рассматривает Советский районный суд.

На суде присутствуют его защитники и представители средств массовой информации. Мавлиев не явился в суд.

"Нет, его (Мавлиева - ред.) не будет", - сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

Мавлиев, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.