Мэр Уфы не пришел на заседание суда по своей жалобе

08:47 28.05.2026
Мэр Уфы Мавлиев не пришел на заседание суда по своей жалобе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не явился на судебное заседание, где рассматривается его жалоба на действия правоохранительных органов.
  • Мавлиев находится под домашним арестом по делу о коррупции.
УФА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по делу о коррупции, не пришел на судебное заседание, где рассматривают его жалобу на действия правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Жалобу Мавлиева на действия правоохранительных органов о том, что они принудительно взяли его биоматериалы, в четверг рассматривает Советский районный суд.
На суде присутствуют его защитники и представители средств массовой информации. Мавлиев не явился в суд.
"Нет, его (Мавлиева - ред.) не будет", - сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
Мавлиев, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Ранее его адвокат сообщал агентству, что правоохранители два раза принудительно брали у Мавлиева волосы и слюну. Действия правоохранительных органов были обжалованы в Советском суде Уфы. Первая жалоба не была удовлетворена.
