Текст меморандума между Ираном и США пока не готов, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Работа над текстом возможного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США пока не завершилась, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков.
Портал Axios в четверг сообщил, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа.
"Вопреки утверждению ряда западных источников о том, что работа над текстом меморандума между Ираном и США завершена и ожидает объявления двумя сторонами, эта информация не соответствует действительности и текст пока окончательно не готов", - сообщило агентство.
Оно отметило, что в случае, если работа над текстом будет доведена до конца, Иран сообщит об этом посреднику в лице Пакистана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.