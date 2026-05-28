Рейтинг@Mail.ru
Мельниченко поддержал создание ассоциации переработчиков Пензенской области - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:32 28.05.2026
Мельниченко поддержал создание ассоциации переработчиков Пензенской области

Мельниченко поддержал идею создания ассоциации переработчиков Пензенской области

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что поддержал идею создания ассоциации переработчиков Пензенской области для наращивания экономического потенциала региона.
"Поддержал идею создания ассоциации переработчиков Пензенской области. Если мы будем перерабатывать 70% того, что выращиваем, это будет совсем другая добавленная стоимость продукции и, соответственно, совсем другой экономический эффект", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс" по итогам участия в стратегической сессии форума "Мой бизнес".
Мельниченко поручил корпорации развития Пензенской области рассмотреть инициативу по расширению демонстрации пензенской продукции на международных выставках. По его словам, предприниматели попросили создавать стенды отдельных предприятий и оказывать юридическое сопровождение выхода на иностранные рынки.
Для укрепления базовых предприятий региона кадрами губернатор Пензенской области заявил о готовности помочь с их подготовкой для малого и среднего бизнеса. Поскольку вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт составляет более 35%, это первое место в ПФО и шестое в России.
"Если "Опора России" соберет информацию, какие нужны специалисты и в каком количестве, будем закреплять техникумы и колледжи за базовыми предприятиями. В промышленной и аграрной сферах такая работа уже налажена", - резюмировал Мельниченко.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Матвиенко заявила о лидерстве Пензенской области по многим позициям
20 мая, 13:05
 
Пензенская областьПензенская областьРоссияОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала