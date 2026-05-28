Мельниченко поддержал создание ассоциации переработчиков Пензенской области

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что поддержал идею создания ассоциации переработчиков Пензенской области для наращивания экономического потенциала региона.

"Поддержал идею создания ассоциации переработчиков Пензенской области. Если мы будем перерабатывать 70% того, что выращиваем, это будет совсем другая добавленная стоимость продукции и, соответственно, совсем другой экономический эффект", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс" по итогам участия в стратегической сессии форума "Мой бизнес".

Мельниченко поручил корпорации развития Пензенской области рассмотреть инициативу по расширению демонстрации пензенской продукции на международных выставках. По его словам, предприниматели попросили создавать стенды отдельных предприятий и оказывать юридическое сопровождение выхода на иностранные рынки.

Для укрепления базовых предприятий региона кадрами губернатор Пензенской области заявил о готовности помочь с их подготовкой для малого и среднего бизнеса. Поскольку вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт составляет более 35%, это первое место в ПФО и шестое в России.