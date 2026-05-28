Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал "Сколково" лучшим технологическим кластером в России - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 28.05.2026
Медведев назвал "Сколково" лучшим технологическим кластером в России

Медведев: "Сколково" является лучшим технологическим кластером в России.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Инновационного центра "Сколково"
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Инновационного центра "Сколково". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал «Сколково» лучшим технологическим кластером в России.
  • Официальное открытие технофестиваля Startup Village 2026 прошло в «Сколково» 28–29 мая.
СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал "Сколково" лучшим технологическим кластером в России.
"Самое главное то, что мы сегодня имеем то, что имеем - это, наверное, лучший технологический кластер в нашей стране", - сказал Медведев во время официального открытия технофестиваля Startup Village 2026 в Сколково.
Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании инновационного центра, и пожелал им успехов.
Фестиваль проходит 28-29 мая в инновационном центре "Сколково".
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Число участников проекта "Сколково" выросло на 16,8% в 2025 году
24 апреля, 15:53
 
РоссияСколковоДмитрий МедведевСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала