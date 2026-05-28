Медведев заявил о развитии России, несмотря на ограничения

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия развивается, несмотря на сложные события в мире и ограничения, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Дорогие друзья, даже несмотря на не очень хорошую погоду и на сложные события в мире, несмотря на различного рода ограничения, которые введены в отношении нашей страны, мы все равно развиваемся, технологии наши привлекают внимание самых разных компаний из различных стран. Но самое главное - это то, что есть среда, которая позволяет эти проекты продвигать", - сказал Медведев во время официального открытия Startup Village 2026 в Сколково.
Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что форум Startup Village стал традиционным ежегодным мероприятием, при этом не утратив той энергии и духа, который был присущ ему с самого начала.
"Мне кажется, самое главное на таких форумах - это не зарегулировать их, а чтобы они состояли из бесконечного числа человеческих контактов, общения, обмена информацией, каких-то умных разговоров - этого тоже не избежать. Но в конечном счете, это элемент нашего общего технологического развития, поэтому в повестке дня - и робототехника, и, естественно, цифровой интеллект, промышленные технологии в самом широком смысле этого слова и многое другое", - добавил он.
Медведев поблагодарил представителей 30 государств, которые приехали в Москву для участия в форуме.
"У нас участвует 10 тысяч технологических компаний-участников, около 3 тысяч стартапов и 30 государств, которые нас посетили. Огромное им за это спасибо, представителям 30 стран, которые приехали в Москву и участвуют сегодня в Startup Village", - сказал он.
По словам Медведева, экосистема "Сколково" позволяет расти технологическому бизнесу России, зарабатывать деньги и решать важнейшие государственные, экономические и социальные задачи.