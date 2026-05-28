Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о развитии России, несмотря на ограничения - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 28.05.2026
Медведев заявил о развитии России, несмотря на ограничения

Медведев: Россия развивается, несмотря на сложные события в мире и ограничения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия развивается, несмотря на сложные события в мире и ограничения.
  • Медведев отметил, что форум Startup Village стал традиционным ежегодным мероприятием и сохраняет свою энергию и дух.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия развивается, несмотря на сложные события в мире и ограничения, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Дорогие друзья, даже несмотря на не очень хорошую погоду и на сложные события в мире, несмотря на различного рода ограничения, которые введены в отношении нашей страны, мы все равно развиваемся, технологии наши привлекают внимание самых разных компаний из различных стран. Но самое главное - это то, что есть среда, которая позволяет эти проекты продвигать", - сказал Медведев во время официального открытия Startup Village 2026 в Сколково.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Си Цзиньпин рассказал о продвижении здорового развития отношений с Россией
20 мая, 08:10
Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что форум Startup Village стал традиционным ежегодным мероприятием, при этом не утратив той энергии и духа, который был присущ ему с самого начала.
"Мне кажется, самое главное на таких форумах - это не зарегулировать их, а чтобы они состояли из бесконечного числа человеческих контактов, общения, обмена информацией, каких-то умных разговоров - этого тоже не избежать. Но в конечном счете, это элемент нашего общего технологического развития, поэтому в повестке дня - и робототехника, и, естественно, цифровой интеллект, промышленные технологии в самом широком смысле этого слова и многое другое", - добавил он.
Медведев поблагодарил представителей 30 государств, которые приехали в Москву для участия в форуме.
"У нас участвует 10 тысяч технологических компаний-участников, около 3 тысяч стартапов и 30 государств, которые нас посетили. Огромное им за это спасибо, представителям 30 стран, которые приехали в Москву и участвуют сегодня в Startup Village", - сказал он.
По словам Медведева, экосистема "Сколково" позволяет расти технологическому бизнесу России, зарабатывать деньги и решать важнейшие государственные, экономические и социальные задачи.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Медведев оценил перспективы развития отношений России и Армении
25 мая, 09:32
 
РоссияМоскваСколковоДмитрий МедведевЕдиная РоссияСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала