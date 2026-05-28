Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября
01:16 28.05.2026
Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября

Сканер штрих-кода и кассовый аппарат. Архивное фото
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат. Архивное фото
  • С 1 сентября в России начнется регистрация участников оборота многоразовых электронных сигарет в системе маркировки.
  • Нанесение кодов на продукцию станет обязательным с 1 декабря.
  • Немаркированные остатки продукции, произведенные или ввезенные на территорию РФ до 30 ноября 2026 года, можно будет продавать до 30 ноября 2027 года включительно.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России начнут маркировать многоразовые электронные сигареты: с 1 сентября стартует регистрация участников оборота в системе маркировки, а нанесение кодов на продукцию станет обязательным с 1 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"С 1 сентября этого года стартует регистрация участников оборота электронных сигарет в системе маркировки, с 1 декабря станет обязательным нанесение кодов на продукцию. Такое решение приняло правительство РФ, постановление опубликовано", - говорится в сообщении.
Теперь маркировка радиоэлектронных устройств охватит в том числе электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования.
В сообщении ЦРПТ отметили, что речь идет именно о многоразовых устройствах электронных средств доставки никотина. Сам никотин, а именно "стики", жидкости, а также одноразовые ЭСДН маркируются в товарной группе "Табак" - их контроль регулируется отдельными нормативными актами.
Немаркированные остатки продукции, произведенные или ввезенные на территорию РФ до 30 ноября 2026 года, можно будет продавать до 30 ноября 2027 года включительно. После этого все товары сегмента должны быть промаркированы.
"До конца августа в радиоэлектронике продолжается последний этап эксперимента по маркировке продукции, который как раз охватывает электронные сигареты и прочие многоразовые испарительные устройства… Фиксируем готовность отрасли к запуску требований с 1 сентября", - прокомментировал директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик.
