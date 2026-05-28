В "Макс" появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тревожная кнопка для тех, кого пытаются обмануть кибермошенники, появится в мессенджере "Макс", а также в приложениях банков, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
По его словам, человек, который считает, что против него действуют кибермошенники, вправе направить через единый портал государственных и муниципальных услуг информацию об этом.
"Мы считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении "Макс" и в банковских приложениях", - сказал Боярский в ходе обсуждения поправок ко второму чтению пакета мер против кибермошенников.
