16:17 28.05.2026 (обновлено: 17:06 28.05.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал улучшать поддержку семей

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал депутатов постоянно работать над механизмами поддержки семей, делая их более удобными, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли закон, расширяющий возможности использования регионального семейного капитала.
"Теперь семьи смогут направлять эти средства не только на строительство или покупку индивидуального жилого дома и квартиры в многоквартирном доме, но и на приобретение так называемых домов блокированной застройки – таунхаусов, дуплексов и других жилых домов, блокированных с другим жилым домом общей боковой стеной, которые имеют отдельный выход на земельный участок", - говорится в сообщении.
Инициатива внесена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и поддержана депутатами. В ходе подготовки документа ко второму чтению законопроект был дополнен еще одним направлением использования средств – на завершение строительства дома блокированной застройки. В итоге в окончательной редакции закон охватывает все возможные операции с таким жильем: уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение ипотечного жилищного кредита, приобретение готового дома блокированной застройки, а также участие в долевом строительстве таких объектов.
"Расширение перечня объектов жилья, на которые можно направить семейный капитал, – это своевременное решение, которое учитывает современные жилищные предпочтения нижегородцев. Задача депутатов – постоянно совершенствовать механизмы поддержки семей, делая их более адресными и удобными", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Закон вступает в силу сразу после официального опубликования, но его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года. Это значит, что семьи, которые получили сертификат, подтверждающий право на меры социальной поддержки в форме целевых выплат, начиная с 1 июля 2025 года, смогут воспользоваться новыми возможностями.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета – средства уже предусмотрены.
