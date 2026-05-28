Лукашенко рассказал, чем ИИ является для Белоруссии

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для республики искусственный интеллект – это не самоцель, не дань моде, не повод для хайпа и не повод бояться.

« "Для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик… Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей", - сказал он, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане

Лукашенко обратил внимание, что за три последних года произошел глобальный сдвиг во всем мире, и из научных лабораторий и центров разработок искусственный интеллект перешел в каждый смартфон, а значит, и в обычную жизнь.

« "Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних - прежде всего, молодежи, - искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником. Для других – лозунгом и иконой. Для третьих - чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим", - подчеркнул белорусский президент.

По его словам, некоторые боятся искусственного интеллекта. Однако Лукашенко обратил внимание, что "этот искусственный интеллект не на голом месте создан - он вытекает из тех практик, которые созданы до сих пор".

Он заявил, что в Белоруссии давно выбрали собственный путь цифрового развития и привержены ему. "Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - сказал он. Президент рассказал, как в Белоруссии развивается правовое поле для развития компьютерных технологий, как они внедряются в реальную жизнь и экономику.

Белорусский лидер обратил внимание, что человек и сам бы мог решать те задачи, которые делегирует сегодня искусственному интеллекту, но использование ИИ-технологий просто ускоряет процесс, работу с данными, автоматизирует рутину, помогает быстрее решать аналитические задачи, чего и требует современность. В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства.

Лукашенко уверен, что ИИ не станет причиной массовой потери рабочих мест. "Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно", - заявил Лукашенко. При этом он призвал в погоне за модой не лепить ИИ "где попало, … не понимая, надо или не надо".