Израильская авиация атаковала более 45 поселений Ливана за сутки
02:00 28.05.2026 (обновлено: 02:01 28.05.2026)
Израильская авиация атаковала более 45 поселений Ливана за сутки

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская боевая авиация атаковала 47 населенных пунктов и районов на юге и востоке Ливана.
  • Под ударами оказались крупные города Набатия и Тир, а также ряд районов в долине Бекаа.
  • Авихай Адраи, представитель израильской армии, призвал жителей юга Ливана, в частности, жителей Тира, покинуть свои дома и уйти за реку Захрани.
БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в среду атаковала 47 населенных пунктов и районов на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"В течение 27 мая израильская боевая авиация нанесла удары по 47 населенным пунктам и районам Ливана: 39 - на юге страны и еще восьми - в долине Бекаа на востоке", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, под ударами оказались, в частности, такие крупные города как Набатия и Тир, а также ряд районов в долине Бекаа, включая окрестности крупнейшего в стране водохранилища Караун.
Источник добавил, что израильские беспилотники в течение дня нанесли удары по семи населенным пунктам. Большинство атак были направлены на транспортные средства.
Кроме того, на юге Ливана, по данным собеседника агентства, израильская артиллерия обстреляла 20 населенных пунктов и районов. Под артиллерийским огнем оказались, в частности, Кфар-Румман, Яхмор-эш-Шакиф, Набатия, Блат, Срифа, Хадата и Браашит.
Арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в X опубликовал очередное предупреждение. На этот раз он призвал жителей юга Ливана, в частности, жителей Тира - третьего по величине города страны, - покинуть свои дома и уйти за реку Захрани.
