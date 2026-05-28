Израильская авиация атаковала более 45 поселений Ливана за сутки

БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в среду атаковала 47 населенных пунктов и районов на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"В течение 27 мая израильская боевая авиация нанесла удары по 47 населенным пунктам и районам Ливана : 39 - на юге страны и еще восьми - в долине Бекаа на востоке", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, под ударами оказались, в частности, такие крупные города как Набатия и Тир, а также ряд районов в долине Бекаа, включая окрестности крупнейшего в стране водохранилища Караун.

Источник добавил, что израильские беспилотники в течение дня нанесли удары по семи населенным пунктам. Большинство атак были направлены на транспортные средства.

Кроме того, на юге Ливана, по данным собеседника агентства, израильская артиллерия обстреляла 20 населенных пунктов и районов. Под артиллерийским огнем оказались, в частности, Кфар-Румман, Яхмор-эш-Шакиф, Набатия, Блат, Срифа, Хадата и Браашит.