Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года
07:04 28.05.2026 (обновлено: 07:33 28.05.2026)
Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2026 года россиян ожидает 65 рабочих дней — это самое длинное рабочее лето за последние три года.
  • Наиболее интенсивным месяцем в 2026 году станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и только восемь выходных.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние три года – в 2026 году оно составит 65 рабочих дней, рассказала РИА Новости руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

"Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней", — сказала она.

Эксперт указала, что в предыдущие годы летний график был менее напряженным. К примеру, в 2025 году россияне отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 2024 году — отдыхали 28 дней и трудились 64 рабочих дня.

Богданова-Шемраева добавила, что самым загруженным месяцем в 2026 году станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит девять и десять соответственно.
