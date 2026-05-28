Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние три года – в 2026 году оно составит 65 рабочих дней, рассказала РИА Новости руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.



"Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней", — сказала она.



Эксперт указала, что в предыдущие годы летний график был менее напряженным. К примеру, в 2025 году россияне отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 2024 году — отдыхали 28 дней и трудились 64 рабочих дня.



Богданова-Шемраева добавила, что самым загруженным месяцем в 2026 году станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит девять и десять соответственно.