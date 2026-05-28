Песков ответил на сообщения об эвакуации американских дипломатов из Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что все посольства, кроме одного, остались в Киеве, несмотря на призыв российской стороны, и что посольство США якобы покинуло украинскую столицу.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская информация была доведена до сведения всех, но все дипломатические миссии принимают решение самостоятельно, и добавил, что МИД Украины уже опроверг сообщения о покинувшем Киев посольстве США.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что американские дипломаты якобы покинули Киев на фоне призыва Москвы.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что все посольства, "кроме одного", остались в Киеве, несмотря на призыв российской стороны. По ее словам, дипмиссией, покинувшей украинскую столицу, якобы является посольство США. В четверг американская дипмиссия опровергла сообщение.
"Это уже было опровергнуто министерством иностранных дел Украины. Так это или не так, я не знаю", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская информация была доведена до сведения всех, но все дипломатические миссии принимают решение самостоятельно.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.