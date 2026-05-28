Сотрудники МЧС спасли кота во время тушения пожара во Владивостоке

04:14 28.05.2026 (обновлено: 04:15 28.05.2026)
Сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане во Владивостоке и спасли оттуда кота

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели потушили пожар в ресторане во Владивостоке.
  • Во время пожара был спасен кот, который сидел в зале, отрезанный от выхода.
  • Погибших и пострадавших среди людей нет, причина возгорания и ущерб устанавливаются.
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в ресторане в центре Владивостока и спасли кота, который сидел в зале, отрезанный от выхода, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"Во Владивостоке пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в ресторане на улице Суханова… На момент прибытия расчетов в заведении наблюдалось сильное задымление, горел уголь в подсобном помещении. Огнеборцы сработали оперативно: пожар потушен на площади всего два квадратных метра" - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
"Вскрывая входную дверь, огнеборцы услышали громкое мяуканье - в зале, отрезанный от выхода, сидел кот. Звено газодымозащитной службы незамедлительно вынесло питомца на свежий воздух. До приезда хозяев пушистик грелся в пожарной машине и чувствовал себя настоящим бойцом. Позже его передали владельцам — живого, невредимого и немного возмущенного ранним подъемом", - отмечают в главке.
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
