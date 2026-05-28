Сотрудники МЧС спасли кота во время тушения пожара во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в ресторане в центре Владивостока и спасли кота, который сидел в зале, отрезанный от выхода, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Вскрывая входную дверь, огнеборцы услышали громкое мяуканье - в зале, отрезанный от выхода, сидел кот. Звено газодымозащитной службы незамедлительно вынесло питомца на свежий воздух. До приезда хозяев пушистик грелся в пожарной машине и чувствовал себя настоящим бойцом. Позже его передали владельцам — живого, невредимого и немного возмущенного ранним подъемом", - отмечают в главке.