03:39 28.05.2026 (обновлено: 05:58 28.05.2026)
Ветеринар рассказал, можно ли кормить животных только сухим кормом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Держать здоровых домашних кошек и собак только на сухом корме можно при соблюдении ряда условий.
  • Корм должен быть полнорационным и относиться к классу не ниже «премиум», а у животного должен быть постоянный доступ к воде.
  • При наличии у кошки или собаки хронических болезней перед переходом на питание сухим кормом необходимо консультироваться с ветеринаром.
БРЯНСК, 28 мая — РИА Новости. Держать здоровых домашних кошек и собак только на сухом корме можно при соблюдении ряда условий: у животного должен быть постоянный доступ к воде, а сам такой корм не должен относиться к категории "эконом", рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора А.А. Базылевского Анастасия Костикова.
Ветеринарный врач отметила, что сухой корм подходит для кошек и собак, если соблюдаются несколько условий.
"Корм должен быть полнорационным и относиться к классу не ниже "премиум". Дешевые "эконом" и "супер-эконом" корма в силу своего состава не подходят для постоянного кормления", — рассказала Костикова.
По словам ветеринара, у домашнего животного всегда должен быть свободный доступ к чистой воде. Специалист подчеркнула, что это критически важно, поскольку в сухих кормах мало влаги.
Еще одним важным условием перехода на сухой корм эксперт назвала состояние здоровья питомца.
"Если у кошки или собаки есть хронические болезни (например, мочекаменная болезнь), перед переходом на питание сухим кормом необходимо обязательно консультироваться с ветеринарным врачом. Он поможет подобрать правильную диету, которая будет сочетать лечебный и профилактический сухой рацион", — добавила Костикова.
