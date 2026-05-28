Ветеринар рассказал, можно ли кормить животных только сухим кормом

Краткий пересказ от РИА ИИ Держать здоровых домашних кошек и собак только на сухом корме можно при соблюдении ряда условий.

Корм должен быть полнорационным и относиться к классу не ниже «премиум», а у животного должен быть постоянный доступ к воде.

При наличии у кошки или собаки хронических болезней перед переходом на питание сухим кормом необходимо консультироваться с ветеринаром.

БРЯНСК, 28 мая — РИА Новости. Держать здоровых домашних кошек и собак только на сухом корме можно при соблюдении ряда условий: у животного должен быть постоянный доступ к воде, а сам такой корм не должен относиться к категории "эконом", рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора А.А. Базылевского Анастасия Костикова.

Ветеринарный врач отметила, что сухой корм подходит для кошек и собак, если соблюдаются несколько условий.

"Корм должен быть полнорационным и относиться к классу не ниже "премиум". Дешевые "эконом" и "супер-эконом" корма в силу своего состава не подходят для постоянного кормления", — рассказала Костикова.

По словам ветеринара, у домашнего животного всегда должен быть свободный доступ к чистой воде. Специалист подчеркнула, что это критически важно, поскольку в сухих кормах мало влаги.

Еще одним важным условием перехода на сухой корм эксперт назвала состояние здоровья питомца.