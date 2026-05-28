В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с распространением Эболы в Конго

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Республика Конго находится в высокой зоне риска распространения лихорадки Эбола, организованы меры по предотвращению завоза инфекции, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Республика Конго находится в высокой зоне риска распространения лихорадки Эбола. На территории Республики Конго организованы меры по предотвращению завоза инфекции с задействованием мобильной лаборатории, переданной Роспотребнадзором в 2025 году", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на всех въездных пунктах размещены команды быстрого реагирования, обученные по передовым российским методикам.