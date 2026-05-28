Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с распространением Эболы в Конго - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 28.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с распространением Эболы в Конго

Роспотребнадзор: Конго находится в высокой зоне риска распространения Эболы

© REUTERS / Zohra BensemraЦентр лечения Эболы в Конго
Центр лечения Эболы в Конго - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Zohra Bensemra
Центр лечения Эболы в Конго
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Республика Конго находится в высокой зоне риска распространения лихорадки Эбола.
  • Роспотребнадзор организовал меры по предотвращению завоза инфекции, включая использование мобильной лаборатории и размещение команд быстрого реагирования на всех въездных пунктах.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Республика Конго находится в высокой зоне риска распространения лихорадки Эбола, организованы меры по предотвращению завоза инфекции, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
"Республика Конго находится в высокой зоне риска распространения лихорадки Эбола. На территории Республики Конго организованы меры по предотвращению завоза инфекции с задействованием мобильной лаборатории, переданной Роспотребнадзором в 2025 году", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на всех въездных пунктах размещены команды быстрого реагирования, обученные по передовым российским методикам.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Роспотребнадзор провел переговоры с Конго по ситуации со вспышкой Эболы
Вчера, 11:48
 
Здоровье - ОбществоРеспублика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала