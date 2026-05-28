Россиянам рассказали, могут ли клещи заразить сразу несколькими болезнями

КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Клещ может являться переносчиком возбудителей сразу нескольких инфекций и может передать их человеку, это явление называется микст-инфекцией, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

"Клещ может быть переносчиком возбудителей нескольких инфекций (клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) и во время присасывания способен инфицировать человека сразу несколькими возбудителями. То есть человек одновременно может быть заражен несколькими инфекциями. Это явление называется коинфекцией или микст- инфекцией", - сказала Бабура.