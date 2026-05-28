07:00 28.05.2026
Россиянам рассказали, могут ли клещи заразить сразу несколькими болезнями

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
  • Клещ может быть переносчиком возбудителей нескольких инфекций, таких как клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз.
  • Инфицирование человека сразу несколькими возбудителями называется коинфекцией или микст-инфекцией.
КАЛИНИНГРАД, 28 мая – РИА Новости. Клещ может являться переносчиком возбудителей сразу нескольких инфекций и может передать их человеку, это явление называется микст-инфекцией, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
"Клещ может быть переносчиком возбудителей нескольких инфекций (клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) и во время присасывания способен инфицировать человека сразу несколькими возбудителями. То есть человек одновременно может быть заражен несколькими инфекциями. Это явление называется коинфекцией или микст- инфекцией", - сказала Бабура.
