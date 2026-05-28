В Роспотребнадзоре рассказали, может ли укус клеща пройти без последствий
03:44 28.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, может ли укус клеща пройти без последствий

РИА Новости: факт укуса клеща еще не означает однозначного заражения инфекцией

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Факт укуса клеща не означает однозначного заражения инфекцией.
  • Количество опасных клещей, которые переносят инфекционные заболевания, может варьироваться от 10 % до 50 % в зависимости от региона и времени года.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Факт укуса клеща еще не означает однозначного заражения инфекцией, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Важно понимать, что сам факт укуса клеща еще не означает заражение. Главную опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их нам при присасывании", - сказал Лебедев.
Он добавил, что в зависимости от региона и времени года, количество опасных клещей, которые переносят инфекционные заболевания, может варьироваться от 10% до 50%. Эти цифры могут изменяться из года в год даже в одном и том же месте.
ОбществоМихаил ЛебедевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Версия 2023.1 Beta
