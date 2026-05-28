В Роспотребнадзоре рассказали, может ли укус клеща пройти без последствий

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Факт укуса клеща еще не означает однозначного заражения инфекцией, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Важно понимать, что сам факт укуса клеща еще не означает заражение. Главную опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их нам при присасывании", - сказал Лебедев.
Он добавил, что в зависимости от региона и времени года, количество опасных клещей, которые переносят инфекционные заболевания, может варьироваться от 10% до 50%. Эти цифры могут изменяться из года в год даже в одном и том же месте.