ЕК назвала требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году невыполнимым - РИА Новости, 28.05.2026
09:54 28.05.2026 (обновлено: 09:58 28.05.2026)
ЕК назвала требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году невыполнимым

FT: Кос назвала требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году невыполнимым

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году.
  • Европейские лидеры указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и отмечали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Киева принять Украины в ЕС в 2027 году, пишет газета Financial Times.
"Кос заявила, что требование (Владимира - ред.) Зеленского о вступлении Украины в ЕС в следующем году невыполнимо", - говорится в сообщении издания.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее возможного вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Украины к ЕС.
В миреУкраинаКиевКайя КалласЕвросоюз
 
 
