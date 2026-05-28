ЕК назвала требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году невыполнимым

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Киева принять Украины в ЕС в 2027 году, пишет газета Financial Times.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее возможного вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Украины к ЕС.