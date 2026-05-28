В Саудовской Аравии во время хаджа умерли четыре россиянина

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четыре россиянина умерли во время совершения хаджа в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости находящийся в хадже заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

Хадж – паломничество в Мекку в Саудовской Аравии, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж прошел 25 и 26 мая. Прилет российских паломников в Саудовскую Аравию был запланирован на 5-21 мая, обратныйе вылеты будут идти с 30 мая по 15 июня.