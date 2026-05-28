В Саудовской Аравии во время хаджа умерли четыре россиянина
Религия
 
19:30 28.05.2026
В Саудовской Аравии во время хаджа умерли четыре россиянина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре россиянина умерли во время совершения хаджа в Саудовской Аравии.
  • Они ушли из жизни до начала основных обрядов хаджа, рассказал муфтий Аббясов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четыре россиянина умерли во время совершения хаджа в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости находящийся в хадже заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
Хадж – паломничество в Мекку в Саудовской Аравии, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж прошел 25 и 26 мая. Прилет российских паломников в Саудовскую Аравию был запланирован на 5-21 мая, обратныйе вылеты будут идти с 30 мая по 15 июня.
«
"До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни. Да дарует им Всевышний свою милость и примет их благие деяния. В целом же хадж в этом году проходит организованно и благополучно", – рассказал муфтий Аббясов РИА Новости.
Необходимую медицинскую помощь, добавил он, на протяжении всего хаджа оказывали соотечественникам российские медики.
Квота на хадж для паломников из России в 2026 году составила 25 тысяч человек.
