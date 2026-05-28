Т-Страхование пересмотрело возрастные ограничения на Каско

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Страхование пересмотрело возрастные ограничения на страхование по полису Каско - теперь полис можно оформить на подержанный автомобиль возрастом от 15 до 20 лет включительно, сообщает компания.

По данным Госавтоинспекции МВД РФ, на 1 января 2026 года в стране было зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств, 67,7% из них выпущены более десяти лет назад. При этом 23,7 миллиона легковых автомобилей имеют возраст более 15 лет.