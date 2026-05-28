Рейтинг@Mail.ru
Т-Страхование пересмотрело возрастные ограничения на Каско - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 28.05.2026

Т-Страхование пересмотрело возрастные ограничения на Каско

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобили
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Т-Страхование пересмотрело возрастные ограничения на страхование по полису Каско - теперь полис можно оформить на подержанный автомобиль возрастом от 15 до 20 лет включительно, сообщает компания.
"Мы приняли данное решение на фоне роста среднего возраста российского автопарка", - приводятся в сообщении слова генерального директора Т-Страхования Ивана Мироненко.
По данным Госавтоинспекции МВД РФ, на 1 января 2026 года в стране было зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств, 67,7% из них выпущены более десяти лет назад. При этом 23,7 миллиона легковых автомобилей имеют возраст более 15 лет.
 
АвтоТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)КАСКОСтрахование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала