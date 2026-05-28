Мизулина сообщила, что с Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по ее иску

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что с блогера Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по ее иску о защите чести и достоинства.

"Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО - все средства я направила в Общероссийский народный фронт", - написала она в Telegram-канале

Мизулина подчеркнула, что ждет взыскания средств с иноагента Юрия Дудя*.

Иск Мизулиной касался пяти фрагментов из видеоинтервью Лебедева Дудю*, в котором тот критиковал деятельность "Лиги безопасного интернета" и ее главы. Впоследствии Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее деятельностью.

Суд частично удовлетворил иск, обязав удалить фразы из видео и взыскав в пользу Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч с Дудя*. Решение было обжаловано ответчиками, однако Мосгорсуд счел его законным.