Видеоролик RT "Мой папа — герой" стал победителем премии ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Видеоролик «Мой папа — герой», созданный телеканалом RT, стал победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета.
- Церемония награждения прошла в Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
- Награду получил руководитель службы креативных разработок RT Борис Горлов, который отметил, что для телеканала большая честь снимать ролики о героях России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Созданный телеканалом RT видеоролик "Мой папа - герой" стал победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения пятой Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Победителей наградили музыкальный дуэт Анастасии Белявской и Олега Сидорова, более известный как Nansi & Sidorov.
«
"Если за эти недолгие три минуты удается много чего объяснить и удается много чего донести, это говорит о том, что этот контент правда невероятно крутой. Мы готовы объявить победителя… Победителем стал видеоролик "Мой папа – герой", - сказала Белявская в ходе церемонии.
Награду получил руководитель службы креативных разработок RT Борис Горлов. В ходе церемонии награждения он отметил, что для телеканала RT большая честь снимать ролики, которые позволяют рассказывать о героях России.
Проект "Мой папа - герой" основан на реальной истории Романа Яценко из Курской области. Отец пятерых детей в августе 2024 года под вражеским огнем пробрался к своему дому в Судже и спас свою семью, которая пряталась в это время в подвале.
Руководитель радио Sputnik вручила премию ИРИ
Вчера, 20:28