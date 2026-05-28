Руководитель радио Sputnik вручила премию ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект «Попавшие в сети», созданный интернет-изданием «Лента.ру», получил награду в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» на V Национальной премии интернет-контента ИРИ.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что проект «Попавшие в сети» дает людям навыки самозащиты в цифровом пространстве.

Руководитель радио Sputnik Маргарита Некрасова отметила, что интернет для СМИ стал настоящей средой обитания.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Руководитель радио Sputnik Маргарита Некрасова в ходе церемонии награждения победителей V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") вручила награду в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" проекту "Попавшие в сети", созданному интернет-изданием "Лента.ру".

Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер Москве . Победителя в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" в своем видеообращении объявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

"Оружие современных преступников – манипуляции, давление, точное знание человеческих слабостей и цифровых технологий. И особенно страшно, когда целью злоумышленников становятся подростки. Победитель - проект "Попавшие в сети" "Ленты.ру", - сказал Киселев в видеообращении.

Он подчеркнул, что проект "Попавшие в сети" дает людям навыки самозащиты. Киселев отметил, что журналисты "Ленты.ру" внедрились в инфраструктуру цифровых преступников, чтобы показать, как выглядит эта паутина изнутри, какие приемы используют вербовщики и как уберечь от них себя и своих детей.

Руководитель радио Sputnik, вручая награду, отметила, что интернет для СМИ перестал быль просто лентой новостей, а стал настоящей средой обитания, победы в которой рождаются "на стыке искренности и глубоких смыслов".