Руководитель радио Sputnik вручила премию ИРИ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Руководитель радио Sputnik Маргарита Некрасова в ходе церемонии награждения победителей V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (АНО "ИРИ") вручила награду в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" проекту "Попавшие в сети", созданному интернет-изданием "Лента.ру".
Церемония награждения победителей V Национальной премии интернет-контента ИРИ проходит в четверг во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Победителя в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" в своем видеообращении объявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Оружие современных преступников – манипуляции, давление, точное знание человеческих слабостей и цифровых технологий. И особенно страшно, когда целью злоумышленников становятся подростки. Победитель - проект "Попавшие в сети" "Ленты.ру", - сказал Киселев в видеообращении.
Он подчеркнул, что проект "Попавшие в сети" дает людям навыки самозащиты. Киселев отметил, что журналисты "Ленты.ру" внедрились в инфраструктуру цифровых преступников, чтобы показать, как выглядит эта паутина изнутри, какие приемы используют вербовщики и как уберечь от них себя и своих детей.
Руководитель радио Sputnik, вручая награду, отметила, что интернет для СМИ перестал быль просто лентой новостей, а стал настоящей средой обитания, победы в которой рождаются "на стыке искренности и глубоких смыслов".
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась летом 2022 года. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
