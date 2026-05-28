23:57 28.05.2026 (обновлено: 00:10 29.05.2026)
Иран произвел предупредительные выстрелы по судам близ Ормузского пролива

Mehr: ВС Ирана произвели предупредительные выстрелы по 4 судам у Ормуза

Танкер в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Ирана произвели предупредительные выстрелы по четырем судам.
  • Суда пытались незаконно пройти через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 28 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана произвели предупредительные выстрелы по четырем судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив, передает иранское агентство Mehr.
"Согласно информации, полученной агентством, иранские вооруженные силы произвели предупредительные выстрелы по четырем судам вблизи Ормузского пролива, которые пытались незаконно пройти через пролив", — говорится в сообщении.
В четверг вечером иранские СМИ сообщали о взрывах в южных районах Ирана. По информации агентства Fars, вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты по неизвестным целям. Агентство Tasnim также сообщило о перехвате американского БПЛА в Бушере.
В ночь на четверг агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по иранскому военному объекту. Двумя днями ранее американские ВС поразили ракетные установки и катера в южной части исламской республики.
КСИР Ирана в минувший вторник сообщал о нарушении границ американскими беспилотниками и F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что удары наносили для защиты американских сил, а режим прекращения огня продолжает действовать.
Различные СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается ядерная программа ИРИ: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.
