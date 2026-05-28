Иран назвал взрывы в Ормузском проливе предупредительными выстрелами

ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Звуки взрывов на юге Ирана были предупредительными выстрелами в Ормузском проливе в отношении судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив, следует из заявления контрольного центра командования силами ПВО армии Ирана.
"Источником взрывов в море и были связаны с выстрелами, целью которых было предупредить суда, пытавшиеся нарушить проход через Ормузский пролив", - говорится в заявлении командования силами ПВО армии Ирана, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Ранее иранские СМИ сообщали, что в южных районах Ирана были слышны звуки взрывов. Агентство Fars также сообщило, что вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты по неизвестным целям.