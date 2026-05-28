23:57 28.05.2026
Иран назвал взрывы в Ормузском проливе предупредительными выстрелами

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
  • Звуки взрывов на юге Ирана были предупредительными выстрелами в Ормузском проливе.
  • Выстрелы были направлены на предупреждение судов, пытавшихся нарушить режим прохода через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Звуки взрывов на юге Ирана были предупредительными выстрелами в Ормузском проливе в отношении судов, которые пытались нарушить режим прохода через пролив, следует из заявления контрольного центра командования силами ПВО армии Ирана.
"Источником взрывов в море и были связаны с выстрелами, целью которых было предупредить суда, пытавшиеся нарушить проход через Ормузский пролив", - говорится в заявлении командования силами ПВО армии Ирана, его цитирует иранское агентство Tasnim.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в южных районах Ирана были слышны звуки взрывов. Агентство Fars также сообщило, что вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты по неизвестным целям.
