Глава Минфина США заявил, что возобновление ударов по Ирану возможно

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент в четверг заявил, что терпение Вашингтона не бесконечно и возобновление ударов по Ирану возможно, если президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима.