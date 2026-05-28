Глава Минфина США заявил, что возобновление ударов по Ирану возможно
21:37 28.05.2026 (обновлено: 21:47 28.05.2026)
Глава Минфина США заявил, что возобновление ударов по Ирану возможно

Бессент: терпение США не бесконечно и возобновление ударов по Ирану возможно

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что терпение Вашингтона не бесконечно в отношении Ирана.
  • Возобновление ударов по Ирану возможно, если президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент в четверг заявил, что терпение Вашингтона не бесконечно и возобновление ударов по Ирану возможно, если президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима.
"Наше терпение не безгранично. Президент Трамп всегда предпочтет мирное соглашение... Но если президент Трамп посчитает, что не сможет добиться соглашения, тогда вариант с нанесением ударов (по Ирану - ред.) вернется", - заявил Бессент на брифинге в Белом доме в ответ на вопрос о будущем перемирия между США и Ираном после недавнего обмена ударами.
