Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана сделал заявление после атаки США - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 28.05.2026 (обновлено: 11:26 28.05.2026)
МИД Ирана сделал заявление после атаки США

МИД Ирана осудил атаку США на южные районы

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран
Женщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран осуждает атаку США на юг Ирана.
  • Официальный представитель МИД Ирана призвал Совбез ООН призвать США к ответу за произошедшее и осудил угрозы американских официальных лиц в адрес Ирана и других региональных стран.
ТЕГЕРАН, 28 мая - РИА Новости. Тегеран осуждает атаку США на юг Ирана, а также угрозы Вашингтона "разнести" Оман, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "разнесут" Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Кроме того, СМИ сообщили, что США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе, иранские военные ответили ударом по базе США в регионе.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Давление Трампа на Иран мало повлияло на условия сделки, утверждает NYT
25 мая, 20:55
"Иран решительно осуждает военную агрессию США в четверг утром на ряд районов в Бендер-Аббасе, напоминая, что агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН", - говорится в заявлении Багаи.
Он заявил, что Совбезу ООН необходимо призвать США к ответу за произошедшее, а также подчеркнул решимость Ирана предпринять необходимые меры для своей защиты.
Кроме того, официальный представитель МИД Ирана "осудил содержащие угрозы нарративы американских официальных лиц против Ирана и других региональных стран", упомянув в этой связи угрозы Вашингтона "разнести" Оман.
"Угроза разнести страну, которая всегда играла конструктивную и эффективную роль в вопросах мира и безопасности, в течение многих лет выполняя роль посредника в дипломатическом процессе, представляет собой не только нарушение основополагающего принципа отказа от угроз применить силу, но и является опасным признаком нормализации нарушения права в международных отношениях", - добавил Багаи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Трамп убежден, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием
25 мая, 20:18
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала