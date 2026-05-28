МИД Ирана сделал заявление после атаки США

ТЕГЕРАН, 28 мая - РИА Новости. Тегеран осуждает атаку США на юг Ирана, а также угрозы Вашингтона "разнести" Оман, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "разнесут" Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Кроме того, СМИ сообщили, что США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе, иранские военные ответили ударом по базе США в регионе.
"Иран решительно осуждает военную агрессию США в четверг утром на ряд районов в Бендер-Аббасе, напоминая, что агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН", - говорится в заявлении Багаи.
Он заявил, что Совбезу ООН необходимо призвать США к ответу за произошедшее, а также подчеркнул решимость Ирана предпринять необходимые меры для своей защиты.
Кроме того, официальный представитель МИД Ирана "осудил содержащие угрозы нарративы американских официальных лиц против Ирана и других региональных стран", упомянув в этой связи угрозы Вашингтона "разнести" Оман.
"Угроза разнести страну, которая всегда играла конструктивную и эффективную роль в вопросах мира и безопасности, в течение многих лет выполняя роль посредника в дипломатическом процессе, представляет собой не только нарушение основополагающего принципа отказа от угроз применить силу, но и является опасным признаком нормализации нарушения права в международных отношениях", - добавил Багаи.