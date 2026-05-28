В Иране призвали США покинуть Ближний Восток

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США должны покинуть регион Персидского залива для его развития и мира, заявил РИА Новости заместитель секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"Мы не видим никаких препятствий и проблем для сотрудничества со странами региона", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, обсуждает ли Иран со странами Персидского залива подписание пакта о ненападении.
"США и Израиль должны уйти из региона (Персидского залива - ред.), чтобы возникла реальная почва для сотрудничества с региональными государствами", - заявил Багери Кяни.
По его словам, это позволит региону Персидского залива процветать и развиваться, а также принесет стабильность и мир.
Он также добавил, что ключевым вопросом обсуждаемого с США меморандума является прекращение войны, а после урегулирования конфликта Тегеран готов обсудить и другие вопросы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран отвечал ударами по Израилю и базам США в странах Персидского залива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о перемирии. Стороны при посредничестве Пакистана в настоящий момент ведут работу над меморандумом о полноценном прекращении конфликта.