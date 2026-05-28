Иран добивается от США разблокировки всех своих активов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов, заявил РИА Новости заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
"Заблокированные активы наши по праву, США силой ограничили доступ к ним. В наших контактах с США мы стремимся получить то, что нам принадлежит по праву, а право заключается в том, что нам без каких-либо условий должны их (иранские средства - ред.) полностью вернуть, чтобы мы могли ими пользоваться", - сказал Багери Кяни.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о 24 миллиардах долларов, упомянутых иранскими СМИ, чиновник сказал: "Любая сумма".
"Мы стремимся к освобождению всех наших заблокированных активов", - добавил он.
По его словам, США должны "как можно скорее" прекратить "посягательство" на собственность Ирана.
Агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, передавало, что Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов: половину на первом этапе - при достижении меморандума о прекращении конфликта, оставшуюся часть - позже по итогам переговоров по атому. По первой части суммы агентство сообщало о прогрессе.