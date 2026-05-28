Иран добивается от США разблокировки всех своих активов

Агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, передавало, что Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов: половину на первом этапе - при достижении меморандума о прекращении конфликта, оставшуюся часть - позже по итогам переговоров по атому. По первой части суммы агентство сообщало о прогрессе.