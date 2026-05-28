Работы по прокладке проводного интернета идут в Новгородской области

19:08 28.05.2026
В Новгородской области идут работы по прокладке проводного интернета

Мужчина со смартфоном. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Работы по прокладке проводного интернета идут в четырех муниципалитетах Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов.
Во время ежегодного отчета о работе правительства перед Новгородской областной Думой депутаты поинтересовались у Дронова, какие принимаются меры, чтобы доступ к сотовой связи и интернету был на всей территории области.
Губернатор подчеркнул, что это достаточно острый вопрос, так как ограничение мобильной связи и мобильного интернета связано в первую очередь с обеспечением безопасности.
"Мы же понимаем, что альтернативой беспроводному интернету является интернет высокоскоростной проводной. И ранее в послании даны были поручения министерству цифрового развития разработать программу и организовать эту работу, начиная с 2026 года. Сейчас работы ведутся в Малой Вишере, Сольцах, Любытине, Новгородском муниципальном округе", - сказал Дронов.
Он уточнил, что в ближайшее время прокладка интернет-кабеля начнется в Маловишерском, Шимском, Хвойнинском и Пестовском округах. Впервые, по словам Дронова, были выделены средства из бюджета региона на софинансирование этой работы. В планах предоставить в этом году возможность для подключения к высокоскоростному интернету жителям не менее 4 тысяч домохозяйств.
