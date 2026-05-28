Медведев заявил о росте интереса к российским технологиям в мире
15:48 28.05.2026
Медведев заявил о росте интереса к российским технологиям в мире

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев заявил, что интерес к российским технологиям в мире растет.
  • Развитие инновационной экосистемы в России происходит благодаря центру «Сколково», который объединяет науку, бизнес и государство.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Интерес к российским технологиям в мире растет, а инновационная экосистема развивается даже в условиях внешних ограничений, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Среди международных партнеров форума такие крупные центры инноваций, как Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Это значит, что интерес к российским технологиям в мире растет, а наша инновационная экосистема развивается даже в условиях внешних ограничений", - написал Медведев в своем канале в "Макс" после посещения технофестиваля Startup Village 2026 в Сколково.
Он отметил, что технологическая инновационная экосистема в России развивается в том числе благодаря инновационному центру "Сколково", который играет роль интегратора науки, бизнеса и государства.
