Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян играет в онлайн-игры - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 28.05.2026
Опрос показал, сколько россиян играет в онлайн-игры

РИА Новости: каждый второй россиянин играет в онлайн-игры

© Depositphotos.com / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Depositphotos.com / artush
Подросток играет за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным опроса, проведенного Buzzoola, 48% россиян играют в онлайн-игры, а каждый третий делает это регулярно.
  • Мужчины заметно обгоняют женщин по вовлеченности в игру: 34% мужчин играют на постоянной основе и 22% от случая к случаю, среди женщин играющих насчитывается по 18%.
  • Треть респондентов ради возможности играть бесплатно готовы смотреть рекламу, при этом женская аудитория значительно лояльнее к такому предложению: 39% женщин против 25% мужчин.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Каждый второй россиянин играет в онлайн-игры, треть - регулярно, причем играющих мужчин в два раза больше, чем женщин, выяснили для РИА Новости аналитики рекламной платформы Buzzoola.
"По данным опроса, проведенного Buzzoola (входит в МТС AdTech), 48% россиян играют в онлайн-игры, а каждый третий респондент делает это регулярно. Мужчины заметно обгоняют женщин по вовлеченности в игру: 34% из них играют на постоянной основе и 22% от случая к случаю. Среди женщин тех и других насчитывается лишь по 18%", - говорится в результатах исследования, в котором приняли участие 2,5 тысячи россиян старше 18 лет.
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Производитель eFootball прекратит поддержку игры в России
17 мая, 01:02
Среди молодежи 18-24 лет постоянное увлечение отмечается у 38% женщин и 31% мужчин. Среди мужчин в группе 45-54 лет поиграть любят 23%, в возрасте от 55 лет - 27%. Среди женщин старше 55 таких 10%.
Треть респондентов ради возможности играть бесплатно готовы смотреть рекламу. При этом женская аудитория значительно лояльнее к такому предложению: 39% женщин против 25% мужчин. За игру без рекламы согласны платить четверть опрошенных, и чаще это мужчины.
Почти половина геймеров либо не замечают внутриигровую рекламу, либо она их раздражает. При этом 15% терпимы при условии, что реклама редкая и ненавязчивая, а 13% относятся к ней хорошо, если она дает бонусы.
Как отметил генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов, доля респондентов, выбирающих просмотр рекламы вместо оплаты, будет расти.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Роскомнадзор не видит оснований для блокировки игры GTA в России
7 мая, 14:21
 
ОбществоМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала