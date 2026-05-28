Гуцул может лишиться должности главы Гагаузии после решения суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгения Гуцул может лишиться должности главы Гагаузии из-за решения Апелляционной палаты Кишинева.

Ей оставили в силе приговор о лишении свободы на 7 лет.

Местное законодательство Гагаузии предусматривает отставку главы автономии, если он не может исполнять свои обязанности дольше 60 дней.

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Евгения Гуцул может лишиться должности главы Гагаузии из-за решения Апелляционной палаты Кишинева, которая оставила в силе приговор о лишении ее свободы на 7 лет, заявил РИА Новости врио председателя Народного собрания автономии Николай Орманжи.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". В четверг Апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.

« "Есть вероятность, что Евгения Гуцул будет снята с должности башкана (главы автономии – ред.), Точно это станет известно после того, как Народное собрание Гагаузии получит мотивированную часть решения Апелляционной палаты", - заявил Орманжи.

По его словам, местное законодательство Гагаузии предусматривает отставку главы автономии, если назначенное на эту должность лицо не может исполнять свои обязанности дольше 60 дней.

Ранее он утверждал, что выборы главы Гагаузии могут быть совмещены с выборами парламента автономии, которые должны пройти в этом году.

Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.